Ботанический сад проведёт благотворительный фестиваль для восстановления пальмовой оранжереи работы Бернардацци

15:12 / 29.09.2017

ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ботанический сад ОНУ им. Мечникова в ближайшие выходные проведёт благотворительный фестиваль, средства от которого пойдут на ремонт крыши большой пальмовой оранжереи — творения архитектора Александра Бернардацци, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в ОНУ им. Мечникова.

Как отмечают организаторы, благотворительный фестиваль впервые пройдет на старой и новой территории Ботсада (Французский бульвар, 87, и Французский бульвар, 48/50) в рамках мероприятия “Осенний день в саду”.

Собранные средства пойдут на ремонт крыши большой пальмовой оранжереи — творения архитектора Александра Бернардацци.

Посетители смогут прогуляться по территории Ботанического сада, полюбоваться на коллекцию тропических растений, а также оценить новый «наряд» оранжереи. В программе также планируются выставки картин, фотографий, угощения и ароматный чай от ботанического сада.

Стоимость входного билета — 60 грн. Дети до 7 лет проходят бесплатно.

Время проведения — 30 сентября и 1 октября с 10:00 до 18:00.