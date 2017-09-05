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Ботанический сад проведёт благотворительный фестиваль для восстановления пальмовой оранжереи работы Бернардацци
15:12 / 29.09.2017
ОДЕССА, 29 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ботанический сад ОНУ им. Мечникова в ближайшие выходные проведёт благотворительный фестиваль, средства от которого пойдут на ремонт крыши большой пальмовой оранжереи — творения архитектора Александра Бернардацци, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 29 сентября, в ОНУ им. Мечникова.
Как отмечают организаторы, благотворительный фестиваль впервые пройдет на старой и новой территории Ботсада (Французский бульвар, 87, и Французский бульвар, 48/50) в рамках мероприятия “Осенний день в саду”.
Собранные средства пойдут на ремонт крыши большой пальмовой оранжереи — творения архитектора Александра Бернардацци.
Посетители смогут прогуляться по территории Ботанического сада, полюбоваться на коллекцию тропических растений, а также оценить новый «наряд» оранжереи. В программе также планируются выставки картин, фотографий, угощения и ароматный чай от ботанического сада.
Стоимость входного билета — 60 грн. Дети до 7 лет проходят бесплатно.
Время проведения — 30 сентября и 1 октября с 10:00 до 18:00.
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Пётр Липовенко
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