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Чемпион мира по гонкам на квадрокоптерах представил в сети видео, снятое на «7 километре»
09:28 / 28.09.2017
ОДЕССА, 28 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Чемпион мира по гонкам на квадрокоптерах американец Томми Тибайя представил на своей странице в соцсети зрелищное видео, снятое с его участием на промрынке «7 километр», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 28 сентября, в пресс-службе промрынка.
Как отметили в пресс-службе, в соцсетях набирает популярность промо-ролик к чемпионату Украины по дрифту, большая часть которого снималась на Промтоварном рынке «7 километр». На свою страничку в Фейсбуке зрелищное видео выложил один из двух главных героев видео — чемпион мира по гонкам на квадрокоптерах Томми Тибайя.
Еще один герой ролика — профессиональный пилот, трехкратный чемпион Украины по дрифтингу, одессит Александр Гринчук. Именно он управлял спортивным автомобилем Nissan350Z и демонстрировал мастерство дрифтинга на площадках «7 километра» во время съемок рекламного видео.
Александр управлял автомобилем с помощью видеотрансляции с коптера, который пилотировал Томми Тибайя, выступавший в роли видеоштурмана.
Для создания видео только на «7 километре» съемочная группа работала два дня. Съемки проходили в выходные для рынка дни, чтобы не препятствовать его работе и в целях безопасности.
Зрелищное видео снимали с помощью десятка видеокамер, фотоаппаратов и квадрокоптеров.
На сегодняшний день его посмотрели уже около 50 тысяч человек по всему миру.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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