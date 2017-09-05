День партизанской славы отметят сегодня в Одессе

08:04 / 22.09.2017

ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 22 сентября, в Одессе пройдут мероприятия, чествующие подвиг партизан и подпольщиков периода Второй мировой войны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, ежегодно 22 сентября в Украине отмечается День партизанской славы, который был установлен Указом Президента Украины в 2001 году.

Согласно распоряжению городского головы, сегодня в Одессе пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню партизанской славы.

Так, в 10:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Шевченко; в 11:00 — к Мемориалу героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (ул. Дача Ковалевского, 150); также в 11:00 — к памятнику партизанам-подпольщикам в сквере им. Старостина (ул. Академика Воробьева, 26); в 12:00 — к памятному знаку в сквере Партизанской Славы (ул. Николая Аркаса (Обнорского) угол ул. Нескучной). Здесь же пройдет митинг ко Дню партизанской славы.

В церемониях возложения примут участие руководители органов власти города и области, депутаты, ветераны партизанско-подпольного движения, представители ветеранских и общественных организаций, юные одесситы.

В честь Дня партизанской славы в школах города проходят уроки мужества с участием представителей ветеранских организаций, концерты, организованные учениками и детскими творческими коллективами. Школьники знакомятся с музейными экспозициями.

В связи с проведением ритуала возложения цветов у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы (парк им. Т.Г Шевченко) с 09:30 до 12:00 конечные остановки городских автобусных маршрутов общего пользования №№ 203, 233 временно переносятся в район Лидерсовского бульвара угол ул. Базарной (конечная остановка троллейбусного маршрута № 3).