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День партизанской славы отметят сегодня в Одессе
08:04 / 22.09.2017
ОДЕССА, 22 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 22 сентября, в Одессе пройдут мероприятия, чествующие подвиг партизан и подпольщиков периода Второй мировой войны, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 22 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, ежегодно 22 сентября в Украине отмечается День партизанской славы, который был установлен Указом Президента Украины в 2001 году.
Согласно распоряжению городского головы, сегодня в Одессе пройдут мероприятия, приуроченные ко Дню партизанской славы.
Так, в 10:00 состоится церемония возложения цветов к памятнику Неизвестному матросу на Аллее Славы в парке им. Шевченко; в 11:00 — к Мемориалу героической обороны Одессы 411-й береговой батареи (ул. Дача Ковалевского, 150); также в 11:00 — к памятнику партизанам-подпольщикам в сквере им. Старостина (ул. Академика Воробьева, 26); в 12:00 — к памятному знаку в сквере Партизанской Славы (ул. Николая Аркаса (Обнорского) угол ул. Нескучной). Здесь же пройдет митинг ко Дню партизанской славы.
В церемониях возложения примут участие руководители органов власти города и области, депутаты, ветераны партизанско-подпольного движения, представители ветеранских и общественных организаций, юные одесситы.
В честь Дня партизанской славы в школах города проходят уроки мужества с участием представителей ветеранских организаций, концерты, организованные учениками и детскими творческими коллективами. Школьники знакомятся с музейными экспозициями.
В связи с проведением ритуала возложения цветов у памятника Неизвестному матросу на Аллее Славы (парк им. Т.Г Шевченко) с 09:30 до 12:00 конечные остановки городских автобусных маршрутов общего пользования №№ 203, 233 временно переносятся в район Лидерсовского бульвара угол ул. Базарной (конечная остановка троллейбусного маршрута № 3).
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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