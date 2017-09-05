Одесский «Центр публичных расследований» подвёл итоги работы за полгода

15:25 / 21.09.2017

ОДЕССА, 21 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Созданный Одесской облорганизацией КИУ, Антикоррупционным офисом и Институтом политической информации «Центр публичных расследований» (ЦПР) подвёл итоги своей работы за полгода, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

О работе Центра рассказали сегодня, 21 сентября, на пресс-конференции в ИА «Контекст-Причерноморье» координатор ЦПР Валерий Болган, координатор мониторинга ЦПР Павел Колотвин, председатель Одесской областной организации «Комитета избирателей Украины» Анатолий Бойко и эксперт Центра политических студий и аналитики (г. Киев) Глеб Каневский.

Напомним, что в начале марта этого года Одесская областная организация ВОО «Комитет избирателей Украины», Антикоррупционный офис и Институт политической информации создали коалицию независимых расследователей, деятельность которой направлена на повышение уровня и качества журналистских и общественных расследований в Одессе. К участию в работе ЦПР были привлечены более 60 одесских журналистов и активистов.

За первые полгода работы для участников было проведено пять двухдневных тренингов с участием известных журналистов и тренеров; проведен круглый стол по повышению уровня и качества журналистских расследований; составлено и опубликовано практическое пособие для журналистов «Доступно об открытых данных: инструменты расследователя (реестры, программы, сайты)».

По фактам проверки электронной декларации депутатов Одесского городского совета было предоставлено 8 обращений в Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, после рассмотрения которым часть информации о выявленных фактах была передана в Управление защиты экономики в Одесской области.

Как отметил координатор Центра В. Болган, «За полгода работы ЦПР было подготовлено и опубликовано более 20 журналистских расследований и несколько десятков материалов по мониторингу работы Одесского городского совета. В целом, журналисты проекта обнаружили возможные коррупционные схемы на более 1,5 миллиарда гривен! Сразу три расследования ЦПР стали победителями конкурса расследований, которые имеют отношение к Одесскому региону».

Одной из наиболее резонансных тем, разрабатываемых расследователями, стала тема коммунального имущества, где общее количество финансов, проводимых по сомнительным схемам, измеряется сотнями миллионов гривен. Еще одной болезненной темой стали тендеры и заказ от Одесского городского совета. Изучались вопросы передачи в аренду пляжей и подземных переходов, а также выделения средств на «Новую мэрию».

При этом расследователи не ограничивались только работой горсовета и также изучили декларации ректоров одесских вузов («Рейтинг руководства одесских вузов: ректорское счастье»).

При этом координатор подчеркнул, что правоохранители крайне неохотно принимают во внимание факты, выявленные журналистами ЦПР. Ни прокуратура, ни ГУНП самостоятельно не начали ни уголовного производства по фактам, опубликованным Центром.

А что касается фактов препятствования журналистской деятельности — по словам главы облКИУ А. Бойко, часто правоохранители эти дела пытаются «замять» или сменить статью на «более удобную».

При этом на сессиях горсовета 26 апреля и 14 июня Центром были зафиксированы факты недопуска в здание городского совета журналистов и общественных активистов. Во время сессии 26.04 это мотивировалось «минированием» здания, однако не пропускали журналистов не правоохранители, а представителями «муниципальной безопасности», которые даже не предоставили документов. Во время сессии 14 июня здание горсовета было оцеплено сотрудниками охранной фирмы, сотрудниками департамента муниципальной безопасности и другими неизвестными лицами. В течение длительного времени в здание не могли попасть журналисты, общественные деятели и несколько депутатов. Была зафиксирована толкотня и препятствование свободной работе представителей СМИ. А за день до сессии на согласительном совете в помещении мэрии вообще был избит участник проекта ЦПР, внештатный корреспондент издания «ИзбирКом». Его дело ведет юрист ЦПР в Одессе.