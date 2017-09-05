Всеукраинский флеш-моб «Дети — юные послы мира» пройдёт завтра на Потёмкинской лестнице

15:29 / 20.09.2017

ОДЕССА, 20 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 21 сентября на Потемкинской лестнице в Одессе состоится Всеукраинский флеш-моб «Дети — юные послы мира», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 20 сентября, в пресс-службе Одесской областной государственной администрации.

По информации пресс-службы, завтра в 14:00 на Потемкинской лестнице состоится Всеукраинский флеш-моб «Дети — юные послы мира», участниками которого станут представители Одесского областного Совета Мира, члены Ассоциации моряков-подводников им. А. И. Маринеско, воспитанники Черноморской флотилии юных моряков, хор Свято-Архангело-Михайловского монастыря, ученики одесских школ, курсанты мореходного училища им. А. И. Маринеско НУ «ОМА», дети БФ «Пчелка», курсанты военно-морского лицея и другие.

В рамках флеш-моба дети исполнят песню «Молитва за Украину», а также состоится развертывание «рушника Мира», составление слова «МИР», выставка рисунков детей-участников мероприятия. Также юных одесситов поприветствуют почётные гости, а в завершение акции дети выпустят в небо воздушные шарики.