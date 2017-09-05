Двухдневный траур объявлен в Одессе

13:54 / 16.09.2017

ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 16 и 17 сентября объявлены в Одессе днями траура в связи с трагедией в лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 16 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.

Как отметили в департаменте, в ночь с 15 на 16 сентября в оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория» произошел пожар, в результате которого погибли дети.

В связи с произошедшей трагедией 16 и 17 сентября объявлены в Одессе днями траура.

Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.