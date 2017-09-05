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Двухдневный траур объявлен в Одессе
13:54 / 16.09.2017
ОДЕССА, 16 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 16 и 17 сентября объявлены в Одессе днями траура в связи с трагедией в лагере «Виктория», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 16 сентября, в Департаменте информации Одесского горсовета.
Как отметили в департаменте, в ночь с 15 на 16 сентября в оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория» произошел пожар, в результате которого погибли дети.
В связи с произошедшей трагедией 16 и 17 сентября объявлены в Одессе днями траура.
Предприятиям, учреждениям, организациям города независимо от форм собственности рекомендовано ограничить использование музыки и проведение развлекательных мероприятий.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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