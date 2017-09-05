Нацбанк проведёт в Одессе «Дни финансовой осведомленности»

11:18 / 15.09.2017

ОДЕССА, 15 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжественное открытие проекта Национального банка Украины «Дни финансовой осведомленности» состоится в Одессе 20 сентября, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 15 сентября, в Управлении информации и общественных коммуникаций Национального банка Украины.

По информации управления, в 2017 году проект «Дни финансовой осведомленности» объединит события в Одессе, Харькове, Львове и Днепре. В Одессе он продлится с 20 по 22 сентября. Цель проекта — привлечь внимание общественности к финансовой образования и повысить финансовую грамотность.

В течение трёх дней запланированы тренинги по финансовой осведомленности, интерактивные воркшопы для школьников и студентов, лекции от организаторов. Кроме того, будет работать выездная выставка Музея денег НБУ, посвященная истории украинской гривны.

Организаторами проекта выступают Национальный банк Украины, проект «Трансформация финансового сектора» Агентства США по международному развитию USAID, компания Visa, «Университет банковского дела», Фонд гарантирования вкладов физических лиц, а также Независимая ассоциация банков Украины.

В открытии «Дней финансовой осведомленности» примут участие: заместитель председателя Национального банка Украины Роман Борисенко, руководитель проекта «Трансформация финансового сектора» Агентства США по международному развитию USAID Роберт Бонд, и. о. главы региона СНГ и Юго-Восточной Европы компании Visa Дмитрий Крепак, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Елена Коробкова.