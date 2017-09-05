Презентация книги «Золотой фонд нации. Одесская область. ХХI век» состоялась в Одессе

16:32 / 14.09.2017

ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Южноукраинский Институт Биографии, выпускающий уникальные издания, представил свою новую работу «Золотой фонд нации. Одесская область. ХХI век», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметил сегодня, 14 сентября, на презентации председатель редакционного совета Южноукраинского Института Биографии Юрий Бузько, «Одесчина — земля талантливых деятелей искусства, предпринимателей, землевладельцев, моряков, медиков, работников многих других сфер деятельности — мужественно принимала вызовы времени и по-мудрому воспринимала реалии государственного и всечеловеческого бытия. Наш край всегда окружала своеобразная духовная аура, в южной благодати которой на грани двух экомиров — степи и моря — и целого соцветия национальных культур создавались шедевры литературы, живописи, театра, архитектуры, музыки. И ныне красота Одесской области, её непередаваемый колорит служат источником вдохновения для новых поколений творцов прекрасного».

По словам издателя, новая книга «Золотой фонд нации. Одесская область. ХХI век» в каждой опубликованной биографии знаменитых одесситов, по сути, содержит краткую историю Причерноморского края. Да и само издание наполнено статьями о тех временах, когда здесь ещё не было административно-территориальной единицы «область», а лишь небольшой уезд. Кроме того, вся информация иллюстрирована гравюрами, литографиями, и копиями исторических документов.

«Найти лучшее и про нас — похоже, главная задача этого труда. Я не знаю больше в Украине такого издательства, чтобы выпускало настолько масштабные труды за такие короткие сроки. Такие книги достойны того, чтобы находиться в каждом вузе, каждой школе, каждой библиотеке. Я тоже не знаю, что будет с интернетом через 50-100-200 лет, а вот книги будут в каждой семье, где их смогут взять в руки дети, их дети и т.д., прочесть и понять историю своего родного края в лицах и в текстах», — подчеркнул председатель совета директоров Южноукраинского Медиа Холдинга Пётр Галчанский.