|
|
Презентация книги «Золотой фонд нации. Одесская область. ХХI век» состоялась в Одессе
16:32 / 14.09.2017
ОДЕССА, 14 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Южноукраинский Институт Биографии, выпускающий уникальные издания, представил свою новую работу «Золотой фонд нации. Одесская область. ХХI век», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Как отметил сегодня, 14 сентября, на презентации председатель редакционного совета Южноукраинского Института Биографии Юрий Бузько, «Одесчина — земля талантливых деятелей искусства, предпринимателей, землевладельцев, моряков, медиков, работников многих других сфер деятельности — мужественно принимала вызовы времени и по-мудрому воспринимала реалии государственного и всечеловеческого бытия. Наш край всегда окружала своеобразная духовная аура, в южной благодати которой на грани двух экомиров — степи и моря — и целого соцветия национальных культур создавались шедевры литературы, живописи, театра, архитектуры, музыки. И ныне красота Одесской области, её непередаваемый колорит служат источником вдохновения для новых поколений творцов прекрасного».
По словам издателя, новая книга «Золотой фонд нации. Одесская область. ХХI век» в каждой опубликованной биографии знаменитых одесситов, по сути, содержит краткую историю Причерноморского края. Да и само издание наполнено статьями о тех временах, когда здесь ещё не было административно-территориальной единицы «область», а лишь небольшой уезд. Кроме того, вся информация иллюстрирована гравюрами, литографиями, и копиями исторических документов.
«Найти лучшее и про нас — похоже, главная задача этого труда. Я не знаю больше в Украине такого издательства, чтобы выпускало настолько масштабные труды за такие короткие сроки. Такие книги достойны того, чтобы находиться в каждом вузе, каждой школе, каждой библиотеке. Я тоже не знаю, что будет с интернетом через 50-100-200 лет, а вот книги будут в каждой семье, где их смогут взять в руки дети, их дети и т.д., прочесть и понять историю своего родного края в лицах и в текстах», — подчеркнул председатель совета директоров Южноукраинского Медиа Холдинга Пётр Галчанский.
|
Поиск:
Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
Loading...
Последние новости:
17:47 14.09.2017
17:10 14.09.2017
15:53 14.09.2017
15:22 14.09.2017
15:06 14.09.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.674
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»