Одесский зоопарк приглашает в воскресенье на празднование своего 95-летия

13:29 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье, 10 сентября, в Одесском зоопарке пройдет праздник, посвященный 95-летию со дня его основания, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в воскресенье, 10 сентября, в 11:00 в Одесском зоопарке пройдет праздник по случаю 95-летнего юбилея со дня основания зоопарка.

«На центральной площади гостей ожидают игры, конкурсы, танцы, представление ростовых кукол. Для самых любознательных в этот день пройдут творческие мастер-классы, которые помогут всем желающим научиться собственноручно мастерить настоящие произведения искусства.

Всех, кто любит читать и мечтает почувствовать себя героем любимого литературного произведения, зоопарк приглашает в зеленую книжную зону на сказочную развлекательную программу.

Пока дети будут играют с аниматорами, родители смогут отдохнуть в гамаках и насладиться природой.

Яркую праздничную атмосферу в этот день создадут танцевальные коллективы и музыканты Одессы», — сообщили в департаменте.