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Одесский зоопарк приглашает в воскресенье на празднование своего 95-летия
13:29 / 08.09.2017
ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье, 10 сентября, в Одесском зоопарке пройдет праздник, посвященный 95-летию со дня его основания, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, в воскресенье, 10 сентября, в 11:00 в Одесском зоопарке пройдет праздник по случаю 95-летнего юбилея со дня основания зоопарка.
«На центральной площади гостей ожидают игры, конкурсы, танцы, представление ростовых кукол. Для самых любознательных в этот день пройдут творческие мастер-классы, которые помогут всем желающим научиться собственноручно мастерить настоящие произведения искусства.
Всех, кто любит читать и мечтает почувствовать себя героем любимого литературного произведения, зоопарк приглашает в зеленую книжную зону на сказочную развлекательную программу.
Пока дети будут играют с аниматорами, родители смогут отдохнуть в гамаках и насладиться природой.
Яркую праздничную атмосферу в этот день создадут танцевальные коллективы и музыканты Одессы», — сообщили в департаменте.
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Пётр Липовенко
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.
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