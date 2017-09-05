ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
Актуальные темы
Мнения
Мониторинги
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Последнее видео
Презентация альманаха «Юго-Запад. Одесика»
Инфографика
Курсы валют. Доллар США. Покупка:
Погода




Одесский зоопарк приглашает в воскресенье на празднование своего 95-летия
13:29 / 08.09.2017

ОДЕССА, 08 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В воскресенье, 10 сентября, в Одесском зоопарке пройдет праздник, посвященный 95-летию со дня его основания, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 8 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в воскресенье, 10 сентября, в 11:00 в Одесском зоопарке пройдет праздник по случаю 95-летнего юбилея со дня основания зоопарка.

«На центральной площади гостей ожидают игры, конкурсы, танцы, представление ростовых кукол. Для самых любознательных в этот день пройдут творческие мастер-классы, которые помогут всем желающим научиться собственноручно мастерить настоящие произведения искусства.

Всех, кто любит читать и мечтает почувствовать себя героем любимого литературного произведения, зоопарк приглашает в зеленую книжную зону на сказочную развлекательную программу.

Пока дети будут играют с аниматорами, родители смогут отдохнуть в гамаках и насладиться природой.

Яркую праздничную атмосферу в этот день создадут танцевальные коллективы и музыканты Одессы», — сообщили в департаменте.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Мнения
Пётр Липовенко
«Одесский аэропорт станет мировой «жемчужиной у моря»», — глава Ассоциации «Аэропорты Украины»
Президент Ассоциации "Аэропорты Украины" Петр Липовенко считает начало работы нового пассажирского терминала в одесском аэропорту "более, чем знаковым событием, как для Южной Пальмиры, так и Украины в целом" и уверен, что в кратчайшие сроки будет решена стратегическая проблема строительства новой взлётно-посадочной полосы.

 
Loading...

Последние новости:
17:19 08.09.2017
Правоохранители разоблачили двух грабителей, представлявшихся сотрудниками силовой структуры
16:39 08.09.2017
Сегодня ночью будет прекращена подача воды в ряд домов Суворовского района и пригорода
16:14 08.09.2017
«Транзитный товарооборот через территорию Украины может возрасти в 20 раз», — Премьер-министр
15:22 08.09.2017
«Полмиллиарда гривен мы выделим в этом году на новую «взлётку» одесского аэропорта», — Гройсман
15:02 08.09.2017
«Морская вода на одесских пляжах соответствует нормам», — Госпродпотребслужба


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.843