«Задача альманаха «Юго-Запад. Одессика» — сохранять историю, не ожидая дивидендов», — мнение

17:43 / 07.09.2017

ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Главный редактор историко-краеведческого альманаха «Юго-Запад. Одессика» кандидат исторических наук Виктор Савченко заявил, что задача издания — «сохранять историю, не ожидая дивидендов», передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом главный редактор заявил сегодня, 7 сентября, на презентации 23-го выпуска альманаха в ИА «Контекст-Причерноморье».

Как отметил В. Савченко, бессменный редактор и вдохновитель издания, «Альманах уже дорос до ВАКовского издания, поскольку на его страницах стремятся опубликовать свои работы все ведущие историки Одесского региона. И хотя историков у нас со степенями и должностями не менее 150, в числе постоянных авторов – не более 30 учёных.

Планка издания высока. Вот и в новом номере — статьи тандема Сергея Рогалюка и Игоря Сапожникова «Мечети XVII-XVIII в.в. в Юго-Днестровском междуречье», «Творец степей и его хозяин», «Неизвестные страницы истории края» — статья Александра Музычко об участии священнослужителей в формировании региона. Тарас Гончарук осветил в публикации, как всегда, экономическое, историко-общественное формирование Одессы XIX века и Одесской революции 1917-18 г.г., а также высветил ряд проблем, связанных с этим».

Кроме того, по словам учёного, задача историка — создать площадку, дать возможность публиковаться молодым историкам и исследователям, которые всегда смогут привнести живую струю в уже существующее и открытое до них.

Напомним, что историко-краеведческий альманах «Юго-Запад. Одессика» выходит дважды в год (ко Дню образования Одесской области и Дню рождения Одессы) при меценатской поддержке политика Сергея Гриневецкого.