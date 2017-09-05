Организаторы рейтинга «100 влиятельных одесситов» обнародовали окончательные результаты

17:27 / 07.09.2017

ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Организаторы рейтинга «100 влиятельных одесситов» подвели его окончательные итоги, представив Топ-100 конкурса по версии экспертов, а также двадцатку лидеров онлайн-голосования, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По информации оргкомитета, в результате самым влиятельным человеком в Одессе по версии экспертов в третий раз признан городской голова Геннадий Труханов. На втором месте — бизнесмен Владимир Галантерник, а на третьем — губернатор Максим Степанов. Больше половины лауреатов — представители власти, причём в лидерах рейтинга оказались представители всех ключевых партий — «Батькивщины», «Блока Петра Порошенко» и «Опозиционного блока»; а также заместители городского головы и губернатора, депутаты горсовета. Кроме того, в этом году в сотне увеличилось количество бизнесменов и представителей силовых структур.

По сравнению с прошлым годом значительно потеряли позиции в «сотне» одесские общественники — сейчас их всего двое. Кроме того, в рейтинг вошло всего три человека из сферы культуры, среди которых — Михаил Жванецкий, и всего два – из сферы науки и образования.

В первоначальный список вошли 370 кандидатов, за которых на протяжении всего августа шло голосование на сайте ИА «Одесса-медиа», а также экспертное — оценки участникам ставили более 20 специалистов в сфере бизнеса, политики, образования и культуры.

С 1 сентября оргкомитет суммировал баллы экспертов. При этом на сайте пользователи могли наблюдать победителей онлайн-голосования.

В первую тройку лидеров, по мнению интернет-пользователей, вошли президент НУ «Одесская юридическая академия» и Международного гуманитарного университета Сергей Кивалов, мэр Одессы Геннадий Труханов и губернатор области Максим Степанов. В двадцатке фаворитов также оказались депутаты Верховной Рады, депутаты Одесского горсовета, юристы, застройщики и руководство Одесского порта.