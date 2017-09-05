Акция в поддержку бездомных животных «Мой пушистый друг» пройдёт 17 сентября в парке Шевченко

09:47 / 07.09.2017

ОДЕССА, 07 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 17 сентября в парке Шевченко пройдет праздник «Мой пушистый друг», где каждый желающий сможет обзавестись питомцем или оказать помощь бездомным животным, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 сентября, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, 17 сентября с 11:00 до 20:00 в Центральном парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (сцена «Ракушка») пройдет мероприятие, посвященное проблемам бездомных животных. Организатором выступило КП «Парки Одессы».

В мероприятии под лозунгом «Возьми меня домой» примут участие волонтеры и приюты. Для тех, кто планирует обзавестись домашним питомцем, будут представлены стенды с фотографиями животных, которые ждут своих хозяев.

Также в программе праздника: конкурсы и лотереи с призами; праздничный концерт; показ мод для животных; выставки фотографий животных; фотозоны и детские развлечения; презентация услуг и различного сервиса для домашних питомцев, презентация аксессуаров и кормов; открытый фуд-корт.

На мероприятии будет работать «Палатка доброты», в которую каждый желающий сможет принести аксессуары, корм или медикаменты для бездомных животных.