Выставка, посвящённая возрождению Спасо-Преображенского собора, открылась в Одессе

08:27 / 05.09.2017

ОДЕССА, 05 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Историко-краеведческом музее открылась экспозиция «Возрождение Спасо-Преображенского кафедрального собора», в создании которой принимали участие коллекционеры, эксперты и рядовые одесситы, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Выставку «Возрождение Спасо-Преображенского кафедрального собора» открывает многотысячный список имён людей, внесших посильную лепту в финансирование строительства нового храма. Это, в большинстве своём, рядовые одесситы. Как и двести с лишним лет назад, Собор строится «всем миром» и по сей день, хотя в первый раз новое здание было освящено в 2005 году, а во второй — после окончания возведения верхнего храма — в 2010 году.

Как отметил на открытии выставки архитектор Владимир Мещеряков, история Собора трагична, как и многих культовых учреждений, разрушенных большевиками.

Заложен храм был ещё в 1795 году как церковь в честь Святого Николая. А затем в 1804 году под руководством архитектора Ф. Фраполли было начато масштабное строительство кафедрального собора высотой 77 метров. В XIX и начале XX века он претерпевал реконструкции. Но в 1936 году его разрушили «вандалы-идеологи», боровшиеся с духовенством и религией. Подорвать всё здание не смогли: после взрыва колокольня упала на основное сооружение и разрушила его. Из камней была сооружена школа, которая теперь работает под номером 121, рядом, на Соборной площади.

С 1990 года одесские и киевские архитекторы начали историко-архитектурные исследования, результатом которых стали эскизы будущего проекта воссоздания Спасо-Преображенского кафедрального Собора.

А спустя 9 лет началось возрождение. Проектированием нового храма занималось КП «Одесспроект», которое выиграло Всеукраинский конкурс по созданию проекта строительства Собора. Генеральный проектировщик тогда имел прямое отношение к планировке всех фасадов, интерьеров основных помещений — нижнего храма и верхнего храма. Именно В. Мещерякову, на тот момент директору КП «Одесспроект», и отцу Антонину, секретарю Одесской епархии, принадлежала идея создания нижнего храма, который отсутствовал в оригинальной версии. Теперь он символизирует «тело», которое «тленно» и всегда ограничено определённым масштабом, а верхний храм — «душу». По некоторым данным, в прошлом храм во время службы вмещал до 12 тыс. человек, а в его интерьере были использованы редкие виды итальянского мрамора, позолота, полудрагоценные камни. Храм был самым крупным на юге Российской империи и самым нарядным. Теперь в нижнем храме могут молиться одновременно 4 тыс. человек, а в верхнем — до 10 тыс. Нижний храм, кроме того, был построен и с целью прокладки современных коммуникаций и обеспечения противопожарной безопасности.

3 сентября 1999 года в фундамент будущей колокольни на Соборке была заложена капсула с посланием к потомкам.

«В капсулу под колокольней были заложены бутылка вина, просфора и послание к потомкам о том, что мы возрождаем Собор, некогда подорванный большевиками. Ещё в одну капсулу при закладке Верхнего храма была помещена часть мощей Святого Георгия Победоносца, взятых из мужского монастыря. И также текст о начале процесса созидания. К сожалению, копия у меня не сохранилась», — рассказала В. Мещеряков, выступивший одним из организаторов открывшейся экспозиции и предоставивший материалы из собственного архива.

Спасо-Преображенский Собор, как «новодел» не может считаться памятником архитектуры, даже местного значения. Свой статус памятника истории он получил после захоронения внутри четы Воронцовых — Михаила и Елизаветы.