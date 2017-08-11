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Мэр открыл торжества о случаю Дня города и вручил знак отличия Почётного гражданина Одессы Сергею Гриневецкому
13:50 / 02.09.2017
ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе продолжаются праздничные мероприятия по случаю Дня города, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Одесса стала первым городом на территории Российской империи, который пожелал публично праздновать свой День рождения ещё в XIX веке. Город и сегодня сохранил традиции отмечать этот праздник широко и масштабно.
Нынешнее 2 сентября началось с возложения цветов к памятникам основателям Одессы и выдающимся градоначальникам и церемонии поднятия Флага города.
Официальная церемония открытия состоялась у здания мэрии на Думской площади при участии чиновников, почётных горожан, гостей города, губернатора области Максима Степанова.
С поздравительной речью выступил Одесский городской голова Геннадий Труханов. По его словам, Одесса находится в расцвете лет, и сотрудники мэрии ежедневно стараются сделать город лучше.
«Мы высоко подняли планку. Стараемся не только соответствовать, но и повышать. Ещё больше детсадов и школ, парков и скверов. Ещё оснащеннее наши больницы. Мы живём под олимпийским девизом: «Быстрее. Выше. Сильнее». Это все благодаря одесситам — разных национальностей, вероисповеданий и возрастов. Но нас объединяет любовь к Одессе-маме», — заявил городской голова.
В ходе церемонии мэр Одессы вручил знак отличия Почётного гражданина города политику, меценату, депутату ВР трёх созывов Сергею Гриневецкому.
Завершил церемонию открытия торжеств праздничный концерт.
Добавим, что 2 и 3 сентября в Одесском театре музыкальной комедии будет идти спектакль «Белая акация» на музыку Исаака Дунаевского — главная музыкальная линия произведения стала гимном Одессы, а куранты Городской Думы каждый час «отбивают» первые звуки легендарной мелодии.
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Сергей Гриневецкий
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