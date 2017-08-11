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Одесса празднует День рождения
12:46 / 02.09.2017
ОДЕССА, 02 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Торжества по случаю Дня города проходят сегодня, 2 сентября, в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
По многолетней традиции празднование Дня города началось с торжественной церемонии поднятия Флага Одессы на Думской площади.
223-й день рождения Одессы продолжился возложением цветов к памятнику Дюку де Ришелье на Приморском бульваре, памятникам основателям Одессы и градоначальникам: Иосифу Дерибасу, Георгию Маразли, Михаилу Воронцову, а также Атаману Головатому.
В торжествах, приуроченных ко Дню города, принимают участие: руководство города и области, почетные граждане города, официальные делегации и почетные гости из разных стран мира, духовенство, депутаты Одесского городского совета, ветераны, представители различных родов войск ВСУ Украины, школьники, одесситы и гости города.
Как сообщало агентство, в плане мероприятий: выставки и концерты во всех районах города, открытие новых имён на Аллее Звёзд, Фестиваль Света, Гала-концерт на Приморском бульваре и многое другое.
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Сергей Гриневецкий
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