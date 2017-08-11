Завтра завершается онлайн-голосование за участников проекта «100 влиятельных одесситов»

17:23 / 30.08.2017

ОДЕССА, 30 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Завтра, 31 августа, — последний день онлайн-голосования, а также экспертного оценивания участников проекта «100 влиятельных одесситов», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 30 августа, в оргкомитете конкурса.

По данным организаторов, подходит к завершению третий ежегодный рейтинг «100 влиятельных одесситов», организованный Благотворительным фондом «Журналисты за демократию» совместно с информационным агентством «Одесса-медиа». 31 августа — последний день онлайн-голосования, а также экспертного оценивания участников проекта. За 370 конкурсантов на сегодняшний день за кандидатов отдано 442 тыс. 649 голосов. На сегодня в десятку фаворитов по итогам интернет-голосования входят: нардеп Сергей Кивалов, мэр Одессы Геннадий Труханов, ректор Одесского государственного университета внутренних дел Иван Катеринчук, Митрополит Одесский и Измаильский Агафангел, депутат Верховной Рады Украины VIII созыва Василий Гуляев, писатель-сатирик Михаил Жванецкий, ректор Одесского национального медицинского университета Валерий Запорожан, актер театра и кино Олег Школьник, режиссёр, сценарист Кира Муратова, мэр города Черноморск Валерий Хмельнюк.

Напомним, что, по условиям конкурса, до конца месяца пользователи могут ежедневно заходить на страницу рейтинга «100 влиятельных одесситов» и голосовать минимум за трех – максимум за 50 кандидатов. 20 человек, набравшие наибольшее количество баллов, станут лидерами проекта.

Окончательная же сотня лауреатов будет сформирована при участии экспертов проекта, которые параллельно с онлайн-пользователями оценивают кандидатов. Может сложиться ситуация, когда сегодняшние лидеры онлайн-рейтинга опустятся в экспертном рейтинге или даже вообще не попадут в него.

Последний день онлайн-голосования, а также экспертного оценивания – 31 августа. С 1 сентября оргкомитет будет подводить итоги и распределять позиции кандидатов в списке с учетом оценки экспертов.

Победители будут объявлены в первых числах сентября.