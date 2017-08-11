Фестиваль «Рыжий Город» стартует вечером 30 августа возле Дюка

15:15 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Единственный в Украине фестиваль «Рыжий город», иначе именующий себя Фестивалем Позитивных Людей, открывается 30 августа на Приморском бульваре возле памятника Дюку, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отмечают организаторы, 30 августа Одесса во второй раз станет местом проведения уникального мероприятия — единственного в Украине фестиваля «Рыжий Город», который, в частности, призван «избавить одесситов от пессимизма, улучшить психологическое состояние общества; создать новую яркую традицию, мероприятие — символ доброго настроения общества; дать возможность молодым талантам из Одессы и других городов Украины заявить о себе; подтвердить статус Одессы как мировой столицы юмора и позитивного настроения».

Нынешний фестиваль посвящен памяти писателя, драматурга и сценариста Георгия Голубенко, который, фактически, стал отцом фестиваля, написав книгу одесских рассказов «Рыжий город».

При этом фестивальная программа рассчитана на участие одесситов и гостей города, невзирая на цвет их волос.

В среду, 30 августа, в 18:00 фестиваль стартует с подъема Георгия Делиева на воздушном шара над фестивальной площадкой возле Дюка. С высоты птичьего полета Рыжий поприветствует участников и гостей фестиваля и пожелает счастья Рыжему Городу.

Затем от памятника Дюку к Городскому саду пройдёт Парад рыжих.

В 19:30 в Горсаду начнётся концерт, в котором примут участие Феликс Шиндлер и «Деньги Вперед», другие артисты из Одессы, Киева, Мариуполя, Николаева, Винницы.

Фестиваль «Рыжий город» в Одессе будут приветствовать по видеотрансляции рыжие Голландии.

Также гостей ожидает конкурсная программа с призами, во время которой будут выбраны «самые рыжие и самые позитивные» участники фестиваля, и Фотосушка в Горсаду «Рыжий город».

«Фестивали рыжих, подобные одесскому «Рыжему Городу» ежегодно проходят в США, Нидерландах, Шотландии, Ирландии и других странах. Тысячи солнечных людей выходят на улицы, чтобы поделиться позитивом с окружающим миром. Присоединяясь к ним, одесситы делают наш мир лучше, добрее и счастливее», — отмечают организаторы.