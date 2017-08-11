Одесский губернатор предложил придать международный статус Бессарабской ярмарке

13:06 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Губернатор Максим Степанов хочет придать международный статус Бессарабской ярмарке, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом председатель Одесской облгосадминистрации сообщил сегодня, 28 августа, на расширенном аппаратном совещании в ОГА.

В завершении сегодняшнего аппаратного совещания, М. Степанов напомнил присутствующим, что Бессарабская ярмарка, которая традиционно проходила в этом году 26 и 27 августа, проводится уже на протяжении 200 лет, чем по праву заслужила уважительное отношение.

«Я хочу, чтобы было подсчитано, сколько иностранцев посещает эту ярмарку, и уверен, что она заслужила того, чтобы ей придали статус международной. Это было бы привлекательно и с туристической точки зрения», — подчеркнул губернатор.

По его мнению, условия и место проведения ярмарки должны стать как можно более широко известны для всех желающих принять участие в ней.