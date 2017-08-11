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Фестиваль немцев Причерноморья пройдёт 2 сентября в Одессе
11:27 / 28.08.2017

ОДЕССА, 28 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 2 сентября, в День города, в Одессе пройдёт фестиваль немцев Причерноморья, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 28 августа, в Одесском областном немецком национально-культурном обществе «Видергебурт», которое выступило организатором фестиваля.

Как отметили организаторы, поскольку первый электрический трамвай появился в Одессе, чтобы отвозить на рынок «Привоз» продукцию немецких колонистов из Люстдорфа, в начале фестиваля, в 09:30 из бывшей немецкой колонии Люстдорф также отправится выезжает празднично оформленный трамвай с этническими немцами Одессы, одетыми в немецкие национальные костюмы. Женщины привезут с собой корзинки с фруктами для угощения присутствующих на фестивале.

Трамвай прибудет в 10:30 на обновленную Старосенную площадь, где его будут встречать этнические немцы из Херсона, Мелитополя и Одессы. На площади возле фонтана начинается праздничное выступление творческих коллективов из этих городов.

Кроме того, 3 сентября с 11 до 13:30 пройдёт экскурсия по «немецкой» Одессе.

Фестиваль проводится при участии Почетного Консульства Федеративной Республики Германии в Одессе, Одесского городского совета, Совета немцев Украины и при финансовой поддержке Федерального министерства внутренних дел Германии, через Благотворительный Фонд «Общество Развития».

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