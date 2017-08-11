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«7 километр» поздравил предпринимателей и посетителей рынка с Днем Независимости
17:15 / 24.08.2017
ОДЕССА, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Администрация «7 километра» поздравила предпринимателей и посетителей рынка с Днем Независимости Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В тексте поздравления, в частности, отмечается: «Уважаемые предприниматели и посетители нашего рынка, жители всех городов Украины! Администрация ООО «Промтоварный рынок» поздравляет Вас с Днем Независимости Украины. Мы искренне желаем нашей стране и ее людям мира, добра, благополучия и взаимопонимания! Пусть в каждом сердце горит желание сделать свою страну процветающей, богатой и счастливой! С праздником!».
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Сергей Гриневецкий
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