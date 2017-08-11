|
|
Глава облсовета поздравил жителей области с Днём Независимости
15:39 / 24.08.2017
ОДЕССА, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский поздравил жителей региона с Днём Независимости, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В своём поздравлении А. Урбанский отметил: «Уважаемые жители Одесской области! Поздравляю вас с важным для общества праздником — Днем независимости Украины!
Этот день навсегда вошел в историю молодого государства золотой страницей его биографии, начав новую эпоху в жизни Украины. Прошло 26 лет с тех пор, как Украина законодательно закрепила демократические стремления к национальному возрождению, свободе, экономическому росту и культурному подъему.
По случаю праздника желаю вам и вашим родным мира, счастья, щедрой судьбы, доброй удачи, достатка, крепкого здоровья, всяческих успехов во всех делах и начинаниях ради процветания и благополучия независимой Украины. Пусть сердца каждого из вас наполняются гордостью за наше государство, а ваша плодотворная работа приносит только положительный результат».
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
11 августа скорбный день — день, когда несколько подлых выстрелов оборвали жизнь человека и журналиста Бориса Деревянко. Прошло двадцать лет, а мы по-прежнему собираемся у его могилы на втором христианском кладбище...
Loading...
Последние новости:
17:15 24.08.2017
17:11 24.08.2017
11:07 24.08.2017
10:54 24.08.2017
10:51 24.08.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.773
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»