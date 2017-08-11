Глава облсовета поздравил жителей области с Днём Независимости

15:39 / 24.08.2017

ОДЕССА, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Председатель Одесского областного совета Анатолий Урбанский поздравил жителей региона с Днём Независимости, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении А. Урбанский отметил: «Уважаемые жители Одесской области! Поздравляю вас с важным для общества праздником — Днем независимости Украины!

Этот день навсегда вошел в историю молодого государства золотой страницей его биографии, начав новую эпоху в жизни Украины. Прошло 26 лет с тех пор, как Украина законодательно закрепила демократические стремления к национальному возрождению, свободе, экономическому росту и культурному подъему.

По случаю праздника желаю вам и вашим родным мира, счастья, щедрой судьбы, доброй удачи, достатка, крепкого здоровья, всяческих успехов во всех делах и начинаниях ради процветания и благополучия независимой Украины. Пусть сердца каждого из вас наполняются гордостью за наше государство, а ваша плодотворная работа приносит только положительный результат».