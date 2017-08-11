Торжества по случаю празднования 26-й годовщины Независимости прошли в Одесском оперном театре

11:07 / 24.08.2017

ОДЕССА, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Вчера, 23 августа, накануне 26-й годовщины Независимости Украины, в Одесском театре оперы и балета прошли торжества, приуроченные к государственному празднику, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Председатель ОГА Максим Степанов, выступая с поздравительным словом, отметил, что независимая Украина существует всего 26 лет, но в стране есть все, чтобы построить успешное и развитое государство.

«Мы говорим о независимости и хотим иметь мудрых хозяев на нашей земле, однако забываем, что это и есть мы сами. Неужели нужны еще 26 лет, чтобы перестать ссориться? Однажды надо признать, что все мы разные, но есть то, что навсегда связывает нас с Украиной. Пора осознать, что мы способны воплотить любую мечту и идею. Давайте сохраним нашу страну, построим ее и обеспечим достойное будущее!», — отметил он.

Глава областного совета Анатолий Урбанский, в свою очередь, заявил: «Уважаемые соотечественники! Сегодня наша страна отмечает главный государственный праздник. Все годы молодое государство преодолевало трудности и решало сложные задачи, однако мы не ослабли, а только закалили свой многонациональный характер. Мы сплотились и построили новое общество. Мы сохранили единство, хотя и спорили на важных путях, направляясь к реформам. Вместе мы строим новое государство и вдохновляем своим примером других, а враги страдают от зависти и непонимания. Но, как говорят в Одессе, это их проблемы! Главное — мы идем правильным путем и чувствуем поддержку. С Днем независимости!».

Также руководство города и области вручило ряду жителей Одесчины государственные, региональные и муниципальные награды за особые заслуги в развитии страны, области и родного города.

Затем состоялся праздничный концерт.