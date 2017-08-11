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Поздравление ректора ОНУ имени Мечникова с Днём Независимости Украины
10:54 / 24.08.2017
ОДЕССА, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ректор Одесского национального университета им. И. Мечникова Игорь Коваль поздравил студенческий и педагогический коллектив вуза, а также всех одесситов и жителей региона с Днём Независимости Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В своём поздравлении ректор отметил: «24 августа 2017 года мы отмечаем 26-ю годовщину Независимости Украины.
День провозглашения независимости Украины — это значимая веха в развитии государства.
Каждый из нас заинтересован в стабильной и процветающей Украине.
День Независимости — праздник, который объединяет народ Украины, придает сил и уверенности в достижении целей на благо Родины.
От всей души желаю всем единства, мира и благополучия на родной земле.
Добра и радости в домах и семьях!».
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Сергей Гриневецкий
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