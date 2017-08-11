Поздравление ректора ОНУ имени Мечникова с Днём Независимости Украины

10:54 / 24.08.2017

ОДЕССА, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ректор Одесского национального университета им. И. Мечникова Игорь Коваль поздравил студенческий и педагогический коллектив вуза, а также всех одесситов и жителей региона с Днём Независимости Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

В своём поздравлении ректор отметил: «24 августа 2017 года мы отмечаем 26-ю годовщину Независимости Украины.

День провозглашения независимости Украины — это значимая веха в развитии государства.

Каждый из нас заинтересован в стабильной и процветающей Украине.

День Независимости — праздник, который объединяет народ Украины, придает сил и уверенности в достижении целей на благо Родины.

От всей души желаю всем единства, мира и благополучия на родной земле.

Добра и радости в домах и семьях!».