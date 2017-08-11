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Поздравление мэра Одессы с Днём Независимости Украины
10:51 / 24.08.2017
ОДЕССА, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городской голова Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днём Независимости Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
В своём поздравлении мэр Одессы отметил: «Уважаемые одесситы! Поздравляю вас с Днём Независимости Украины!
Этот праздник символизирует наши стремления жить в свободном, демократическом, суверенном государстве.
Свобода и независимость — главные ценности, которые мы, каждый на своем месте, отстаиваем ежедневно, укрепляя экономическую мощь нашей страны.
От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях.
Мира и согласия нашему общему дому — Украине!».
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Сергей Гриневецкий
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