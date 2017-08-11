Одесса > Новости > Общество Поздравление мэра Одессы с Днём Независимости Украины 10:51 / 24.08.2017 ОДЕССА, 24 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Городской голова Геннадий Труханов поздравил одесситов с Днём Независимости Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье». В своём поздравлении мэр Одессы отметил: «Уважаемые одесситы! Поздравляю вас с Днём Независимости Украины! Этот праздник символизирует наши стремления жить в свободном, демократическом, суверенном государстве. Свобода и независимость — главные ценности, которые мы, каждый на своем месте, отстаиваем ежедневно, укрепляя экономическую мощь нашей страны. От всей души желаю вам здоровья, благополучия, успехов во всех добрых начинаниях. Мира и согласия нашему общему дому — Украине!». версия для печати