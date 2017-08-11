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«Эксперты рейтинга «100 влиятельных одесситов» голосуют за бизнесменов и политиков», — руководитель проекта
12:28 / 23.08.2017
ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Руководитель проекта «100 влиятельных одесситов», директор информационного агентства «Одесса-медиа» Елена Овчинникова заявила, что в этом году эксперты рейтинга отдают предпочтения бизнесменам и политикам, тогда как силовики и чиновники теряют свои позиции, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в оргкомитете проекта.
Так, в оргкомитете напомнили, что уже третью неделю в Одессе продолжается онлайн-голосование за участников рейтинга «100 влиятельных одесситов». Параллельно с этим началось экспертное оценивание кандидатов. 20 специалистов в сфере бизнеса, политики, образования, экономики и других отраслей ставят оценки 370 претендентам на статус самых влиятельных в Одессе.
«Первые экспертные оценки уже позволяют нам говорить о том, что в Одесском регионе, по сравнению с прошлым годом, существенно возросла роль бизнесменов и представителей некоторых политических партий. В то же время, в экспертных оценках, за исключением единичных персон, заметна тенденция снижения общего уровня влияния силовых структур, судей и радикальных общественников», — заявила руководитель проекта.
Последнее эксперт объясняет затянувшейся и, зачастую, фейковой борьбой с коррупцией и правонарушениями, а также усталостью общества от каких бы то ни было потрясений и его стремлением к стабильности и миру.
«Усиление же влияния политических лидеров, особенно тех, которые вовлечены во власть, напрямую связано с предстоящими выборами», — считает Е. Овчинникова. По ее мнению, политики уже начали готовиться к предвыборной гонке и поэтому стараются активно проявлять себя во всех сферах влияния на общество — от депутатства и прямой работы с населением на местах до скандальных демаршей в СМИ.
В оргкомитете добавили, что на сегодняшний день экспертная заветная сотня почти на 40% состоит из будущих участников политической гонки и бизнесменов. На втором месте со значительным отрывом идут представители силовых структур, судьи и культурные деятели.
Напомним также, что до конца августа пользователи интернета могут ежедневно заходить на страницу рейтинга «100 влиятельных одесситов» и голосовать за 50 кандидатов.
20 человек, которые наберут максимальное количество очков, станут лидерами онлайн-голосования. Однако окончательную сотню лауреатов сформируют эксперты проекта, которые параллельно с онлайн-пользователями оценивают кандидатов. Поэтому вполне возможно, что те, кто сейчас находятся на первых строчках онлайн-рейтинга, опустятся в экспертном рейтинге или вообще не попадут в него. Победителей организаторы объявят в первых числах сентября.
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Сергей Гриневецкий
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