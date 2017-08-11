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Вышиванковый фестиваль стартует сегодня в Одессе
11:15 / 23.08.2017
ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В честь Дня Независимости Украины 23-27 августа на Приморском бульваре Одессы проходит Вышиванковый фестиваль, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 23 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Мероприятие начинается в эти минуты торжественной церемонией поднятия на Потёмкинской лестнице Государственного Флага Украины длиной 26 метров — по числу лет независимости страны.
Также в этом году планируется установить новый рекорд длины «вышиванковой цепи».
К празднику вокруг памятника Дюку де Ришелье будут установлены красочные арт-инсталляции. Состоится концерт молодых украинских артистов и народных коллективов.
Организаторы также приглашают всех желающих принять участие в интеллектуальном квесте на основе исторических событий 1917-2017 годов с элементами альтернативного развития исторических событий.
Кроме того, на Приморском бульваре лучшие модельеры представят свои коллекции современных вышиванок. А гости в качестве моделей смогут стать участниками конкурса среди украинских художников на лучший бодиарт-вышиванку.
Для желающих продемонстрировать свои творческие способности будут организованы состязания Бойцовского клуба поэтов — конкурс декламации стихотворений.
В дни фестиваля на бульваре будет развернута ярмарка народных мастеров со всех уголков Украины, где можно приобрести настоящую вышиванку и аутентичные изделия ручной работы.
Для детей и взрослых проведут мастер-классы по косоплетению, оригами, изготовлению поздравительных открыток ко Дню Независимости и другие украинские забавы.
Завершится фестиваль запуском флага в небо на воздушных шарах.
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Сергей Гриневецкий
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