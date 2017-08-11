Церемония поднятия Государственного Флага состоялась возле Одесской ОГА

10:21 / 23.08.2017

ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 23 августа, на площади перед админзданием Одесской ОГА состоялась церемония поднятия Большого Государственного Флага Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Празднование Дня Государственного Флага на проспекте Шевченко началось с построения роты почетного караула, военного оркестра, знаменной группы командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, руководителей и работников Одесского областного совета и облгосадминистрации, правоохранительных органов, представителей общественности и СМИ, воинов АТО на площади перед администрацией. В частности, присутствовали председатель ОГА Максим Степанов, глава облсовета Анатолий Урбанский, начальник ГУНП области Дмитрий Головин, прокурор области Олег Жученко.

С началом подъема Государственного Флага личный состав роты почетного караула и другие присутствующие торжественно исполнили Государственный Гимн Украины в музыкальном сопровождении военного оркестра.

Руководство области поздравило всех участников церемонии с Днём Государственного Флага Украины.

Праздник завершился торжественным маршем роты почетного караула командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

Также по случаю праздника государственные флаги вывешены сегодня на административных и жилых зданиях Одессы.