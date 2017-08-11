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Церемония поднятия Государственного Флага состоялась возле Одесской ОГА
10:21 / 23.08.2017
ОДЕССА, 23 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 23 августа, на площади перед админзданием Одесской ОГА состоялась церемония поднятия Большого Государственного Флага Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Празднование Дня Государственного Флага на проспекте Шевченко началось с построения роты почетного караула, военного оркестра, знаменной группы командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, руководителей и работников Одесского областного совета и облгосадминистрации, правоохранительных органов, представителей общественности и СМИ, воинов АТО на площади перед администрацией. В частности, присутствовали председатель ОГА Максим Степанов, глава облсовета Анатолий Урбанский, начальник ГУНП области Дмитрий Головин, прокурор области Олег Жученко.
С началом подъема Государственного Флага личный состав роты почетного караула и другие присутствующие торжественно исполнили Государственный Гимн Украины в музыкальном сопровождении военного оркестра.
Руководство области поздравило всех участников церемонии с Днём Государственного Флага Украины.
Праздник завершился торжественным маршем роты почетного караула командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.
Также по случаю праздника государственные флаги вывешены сегодня на административных и жилых зданиях Одессы.
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Сергей Гриневецкий
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