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26-метровый флаг Украины будет развернут завтра на Потёмкинской лестнице
17:20 / 22.08.2017
ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В честь Дня государственного флага завтра, 23 августа, в 11:00 одесситы поднимут и развернут на Потёмкинской лестнице 26-метровый флаг Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом сообщили агентству сегодня, 22 августа, организаторы «Вышиванкового фестиваля».
Как отметили в оргкомитете, акция на Потёмкинской лестнице проходит в рамках «Вышиванкового фестиваля» и является торжественным открытием мероприятия. Поднятие флага — традиционное мероприятие фестиваля, которое проводится с самого его возникновения. Каждый год длина флага увеличивается на метр, как и возраст независимой Украины. Общая площадь флага — 26х12 метров.
Акция пройдет в сопровождении оркестра Военно-морских сил.
После акции организаторы планируют перешить 26-метровый флаг на маленькие и подарить их волонтерам фестиваля.
Также 23 августа в 9:00 состоится церемония поднятия государственного флага возле здания облгосадминистрации на проспекте Шевченко, а в 10:00 — на Думской площади перед горсоветом.
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Сергей Гриневецкий
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