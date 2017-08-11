26-метровый флаг Украины будет развернут завтра на Потёмкинской лестнице

17:20 / 22.08.2017

ОДЕССА, 22 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В честь Дня государственного флага завтра, 23 августа, в 11:00 одесситы поднимут и развернут на Потёмкинской лестнице 26-метровый флаг Украины, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом сообщили агентству сегодня, 22 августа, организаторы «Вышиванкового фестиваля».

Как отметили в оргкомитете, акция на Потёмкинской лестнице проходит в рамках «Вышиванкового фестиваля» и является торжественным открытием мероприятия. Поднятие флага — традиционное мероприятие фестиваля, которое проводится с самого его возникновения. Каждый год длина флага увеличивается на метр, как и возраст независимой Украины. Общая площадь флага — 26х12 метров.

Акция пройдет в сопровождении оркестра Военно-морских сил.

После акции организаторы планируют перешить 26-метровый флаг на маленькие и подарить их волонтерам фестиваля.

Также 23 августа в 9:00 состоится церемония поднятия государственного флага возле здания облгосадминистрации на проспекте Шевченко, а в 10:00 — на Думской площади перед горсоветом.