Одесса отпразднует День Независимости Украины 23 и 24 августа

15:38 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В честь Дня Независимости в Одессе состоится ряд мероприятий, самые масштабные из которых — «Вышиванковый фестиваль», «Вышиванковая цепь», автопробег и Гала-концерт на Приморском бульваре, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова рассказала сегодня, 21 августа, на пресс-конференции.

Традиционно 23 и 24 августа в Одессе проходит большое количество мероприятий, связанных и с празднованием дня национального флага Украины и Днём Независимости.

«Приморский бульвар и на этот раз станет центральной локацией, хотя будут задействованы все значимые площадки города», — отметила Т. Маркова.

Одесская облгосадминистрация стала в этом году партнёром Вышиванкового фестиваля.

Также 24 августа состоится Гала-концерт на центральной сцене около Дюка. По инициативе губернатора Максима Степанова выступят такие известные группы как «Друга ріка», «Pianoboy» и другие. А 23 августа в Оперном театре во время торжеств выступит и молодёжная группа «Пани Валькова».

Сам «Вышиванковый фестиваль» на Приморском бульваре пройдёт с 24 по 27 августа. Традиционно его организовывает молодёжь Одессы: студенты, общественники, школьники.

«У нас большой комитет из волонтёров, которые работают на протяжении трёх месяцев только для того, чтобы организовать яркий праздник ко Дню Независимости Украины. Сам фестиваль проходит уже 9-й год подряд, и мы благодарны, что нам содействуют областные и городские власти в этом», — отметила председатель оргкомитета «Вышиванкового фестиваля» Наталья Мажарова.

23 августа в 11:00 на Потёмкинской лестнице развернут огромный флаг Украины.

24 августа приглашаются все желающие на массовый «Забег в вышиванках». Затем в 13:00 будет выстроен «Вышиванковый ланцюг» и проведена фиксация рекорда на длину живой цепи. Регистрация начнётся у Дюка. К слову, в прошлом году «Вышиванковый ланцюг» состоял из 3,5 тыс. человек.

В 16:00 состоится автопробег, в котором могут принять участие все желающие.

А 25 августа состоится Второй массовый диктант по украинскому языку, для участия в котором уже зарегистрировалось 350 человек.