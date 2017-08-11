Всеукраинский дебатный турнир «Summer Cup» пройдёт 26-27 августа в ОНУ имени Мечникова

10:28 / 21.08.2017

ОДЕССА, 21 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Всеукраинский дебатный турнир «Summer Cup» для студентов и школьников пройдёт 26-27 августа в ОНУ имени Мечникова, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 21 августа, в оргкомитете турнира.

По информации оргкомитета, 26-27 августа в Одессе состоится первый Всеукраинский дебатный турнир в сезоне 2017/18 — «Summer Cup», на котором студенты и школьники со всей Украины обсудят актуальные события Украины и мира. Дискуссия будет проходить в формате Британских парламентский дебатов, а ораторы оцениваться по качеству аргументов и их доказанности.

Место проведения: Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова, Французский бульвар 24/26, с 9:00 до 17:00.

Участников ожидает 5 отборочных раундов, полуфинал и финал, в которых будут обсуждаться экономика, социальные вопросы, международные отношения и многое другое. Заветным призом турнира станут билеты на ежегодный Чемпионат Украины по дебатам. Главным судьёй выступит участник более четырёх десятков турниров, неоднократный победитель и лучший оратор — Павел Краснощок из г. Днепр.

Помимо участников дискуссии, посмотреть на финальные состязания лучших ораторов Украины может каждый желающий. Для этого требуется всего лишь заполнить форму по ссылке goo.gl/JDgEJW.

«Напомним, что дебаты — это ролевая интеллектуальная игра, в которой одна команда доказывает определенную позицию, а вторая оппонирует ей. Критериями победы являются качество аргументации и убедительность выступления команды», — отметили в оргкомитете.