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Мероприятия к 76-й годовщине обороны Одессы прошли в городе
11:28 / 07.08.2017

ОДЕССА, 07 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе отметили 76-ю годовщину со дня начала обороны города, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 7 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, 5 августа к 76-й годовщине начала обороны Одессы от нацистских оккупантов на Аллее Славы в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко состоялась торжественная церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу.

В мероприятии приняли участие: руководители города и области, ветераны, представители различных родов войск Вооруженных Сил Украины, духовенства и общественности.

На протяжении августа организованы поздравления участников обороны города по месту проживания и предоставление ветеранам адресной материальной помощи.

Также в эти дни в районных территориальных центрах соцобслуживания, Центре военно-патриотического воспитания ученической молодежи «Пост №1», детском оздоровительно-спортивном комплексе «Виктория» и библиотеках города проходят поздравления участников обороны Одессы, уроки мужества, лекции, конференции и праздничные концерты.

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