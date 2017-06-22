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День Национальной полиции Украины пройдёт в Одессе 5 августа
12:36 / 03.08.2017
ОДЕССА, 3 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 5 августа ко Дню Национальной полиции Украины в парке Шевченко состоится торжественное открытие, праздничная концертная программа и демонстрация спецтехники, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 3 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По сообщению департамента, 5 августа в Центральном парке культуры и отдыха им. Т.Г. Шевченко (эстрадная площадка «Ракушка») состоятся мероприятия, посвященные празднованию Дня Национальной полиции Украины.
Торжественное открытие — в 10:00.
Гостей праздника ждет концертная программа (ориентировочно с 11:00).
Кроме того, пройдет показ специальной техники, которая находится на вооружении подразделений Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области.
СПРАВКА:
День Национальной полиции Украины учрежден Указом Президента Украины от 9 декабря 2015 года № 693/2015, учитывая роль Национальной полиции Украины в выполнении задач по охране прав и свобод человека, противодействию преступности, поддержанию общественной безопасности и порядка, с целью чествования ветеранов, участников антитеррористической операции на Востоке Украины и содействия патриотическому воспитанию молодежи.
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