Общественный бюджет города будет распределён между 40 проектами

16:04 / 02.08.2017

ОДЕССА, 2 АВГУСТА 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Определены 40 проектов-победителей первого общественного бюджета Одессы, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 2 августа, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По сообщению департамента, путём онлайн голосования определены 40 проектов-победителей первого общественного бюджета Одессы. В начале апреля 2017 года в одесской мэрии была презентована веб-платформа «Социально активный гражданин» citizen.odessa.ua. Одна из онлайн-площадок веб-платформы, позволяющая реализовать одесситам важные для жизни города проекты – «Общественный бюджет». На эти цели в 2017 году из городского бюджета выделено 100 млн. грн.

Подача проектов осуществлялась в период с 24 апреля по 7 июня. За этот период в систему поданы 256 проектов по 12 категориям.

Департамент экономического развития Одесского городского совета рассмотрел все поданные проекты, по 223 проектам на общую сумму почти 542 млн. грн. предоставил положительное заключение.

После этого 223 проекта были переданы на рассмотрение профильным департаментам городского совета. По рассмотренным проектам были предоставлены 133 положительных и 90 отрицательных заключений.

Наибольшее количество проектов были поданы по таким направлениям: «Здравоохранение» (23%), «Спорт» (17%), «Окружающая среда» (12%); 17 проектов остались на доработке у авторов; 16 проектов удалены авторами.

С 8 по 28 июня состоялось 7 заседаний Комиссии. Рассмотрены 223 проекта, из которых 147 допущены к голосованию (на общую сумму 352 887 206 грн.), 76 проектов отклонены.

Голосование за проекты осуществлялось на портале «Социально активный гражданин» с 29 июня по 28 июля. Каждый член территориальной громады, зарегистрировавшийся на портале, мог отдать свой голос за 5 проектов.

Победителями стали проекты, которые набрали наибольшее количество голосов по итогам голосования и совокупная сумма затрат, предусмотренных на их реализацию, не выходит за рамки установленного объема общественного бюджета.

Всего 40 проектов-победителей, между которыми будут распределены 100 млн грн. Наибольшее количество проектов победили в категории «спорт» — 12 проектов (30%), по 4 проекта победили в категориях «Культура», «Социальная защита», «Образование», по 3 проекта — в категориях «Здравоохранение», «Туризм», «Окружающая среда», «Дорожно-транспортная инфраструктура», 2 проекта — «Коммунальное хозяйство», по 1 проекту — «Энергосбережение», «Телекоммуникации, связь и IT».

Все проекты должны быть реализованы до 5 декабря 2017 года.