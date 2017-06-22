Ургентные больные получат бесплатное лечение в первые три дня

16:11 / 14.07.2017

ОДЕССА, 14 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Ургентные пациенты смогут получать бесплатное обследование и медикаменты в первые три дня лечения в стационарах ГКБ №11 и ГКБ №1».

Об этом сегодня, 14 июля, в ходе брифинга сообщили главврачи Городских клинических больниц.

По словам главного врача Городской клинической больницы№1 Олега Атанасова, принятая в городе программа «Здоровье» предполагает бесплатное предоставление медикаментов ургентно поступающим больным с определёнными видами патологии.

«Основные виды патологии, с которыми мы сталкиваемся это: острая хирургическая патология, тяжёлая черепно-мозговая травма, неясные комы, травмы позвоночника, спинного мозга, а также повреждение костей таза и нижних конечностей. Именно эти патологии приводят наиболее часто к необратимым изменениям состояния здоровья пациента, при неадекватном оказании помощи в первые три дня. А, как известно, в момент несчастья, не всегда пациент или его родственники имеют возможность мобилизовать свои силы для оказания соответствующей помощи. Иногда пациенты поступают неизвестные, без родственников, поэтому так важен этот «золотой стандарт», который необходим в первые минуты», — отметил О. Атанасов.

Как заметил главный врач Городской клинической больницы №11 Александр Телычко: «Программа «Здоровье», которая принята в нашем городе, является одной из лучших в стране. ГКБ№11, как и ГКБ№1, являются в основном медучреждениями, которые принимают из всех пациентов, а это в год госпитализация 16 тыс. больных, 70% по скорой ургентно. Поэтому предоставление бесплатных медикаментов — огромная помощь самому пациенту и нам», — подчеркнул А.Телычко.

В программе «Здоровье» место отводится не только медикаментам, но и обследованию больных на компьютерном томографе. Только в ГКБ№11 в этом году на это запланировано 900 тыс. грн., что уже позволило обследовать 645 пациентов. Налажено и больничное питание.

Как рассказали специалисты, список медикаментов утверждён по каждой патологии рабочей группой. Это минимальный набор требующихся медикаментов по каждому из заболеваний. Общая сумма на обе больницы составляет 5 млн. грн.

Врачи рассчитывают, что этих «трёхдневных наборов» хватит на полгода. На сегодня уже 117 человек воспользовалось этой программой в ГКБ№11 и 104 человека в ГКБ№1.

СПРАВКА

Ургентный (лат. urgens, род. п. urgentis — срочный, неотложный, от urgere — спешить) — термин, используемый в медицинской практике для характеристики требующих неотложной помощи состояний и самих мер неотложной помощи больному или пострадавшему.