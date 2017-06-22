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Одесситка предлагает построить спортивную площадку для всех горожан и гостей города
13:06 / 13.07.2017

ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках онлайн-платформы «Социально активный гражданин» автор нового спортивного проекта Марина Синюк предлагает построить на территории общеобразовательного учреждения I-III ступеней №56 спортивную площадку, на которой могли бы заниматься спортом, бесплатно все одесситы и гости Одессы, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом она заявила сегодня, 13 июля, в ходе пресс-конференции.

По словам М.Синюк, она предлагает построить на территории общеобразовательного учреждения I-III ступеней №56 спортивную площадку, на которой могли бы заниматься спортом, бесплатно все одесситы и гости Одессы. Несмотря на то, что спортивный комплекс будет расположен на школьной территории, к нему будет свободный доступ всех желающих, поскольку необходимо пропагандировать спортивный здоровый образ жизни.

«Не каждый одессит может позволить сегодня себе купить какой-то абонемент в фитнесс-зал, чтобы заниматься спортом. Мы хотим построить площадку, куда каждый сможет прийти, позаниматься, где не будет никаких ограничений во времени и никакой ценовой политики. Площадка будет открыта для всех одесситов и гостей города», — отметила автор на презентации проекта.

Как сообщила общественница, бюджет будущего спортивного комплекса составляет 4 млн. 51 тыс. 170 грн. и составлен он, исходя из стоимости оборудования и обустройства, цены на которые предоставили профилирующие украинские спортивные фирмы.

В школе №56 учится около 1200 детей. Реализацию проекта поддерживает дирекция школы и жители микрорайона на Фонтанской дороге.

«В составе этого спортивного комплекса предполагается мини-футбольное поле, 10 уличных тренажёров, песочница, теннисный стол и различные турники. Мы позаботимся о наличии охранников и ограждения» — добавила М. Синюк.

Никаких рисков авторы проекта в нём не видят.

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