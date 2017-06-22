|
|
Одесситка предлагает построить спортивную площадку для всех горожан и гостей города
13:06 / 13.07.2017
ОДЕССА, 13 ИЮЛЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В рамках онлайн-платформы «Социально активный гражданин» автор нового спортивного проекта Марина Синюк предлагает построить на территории общеобразовательного учреждения I-III ступеней №56 спортивную площадку, на которой могли бы заниматься спортом, бесплатно все одесситы и гости Одессы, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом она заявила сегодня, 13 июля, в ходе пресс-конференции.
По словам М.Синюк, она предлагает построить на территории общеобразовательного учреждения I-III ступеней №56 спортивную площадку, на которой могли бы заниматься спортом, бесплатно все одесситы и гости Одессы. Несмотря на то, что спортивный комплекс будет расположен на школьной территории, к нему будет свободный доступ всех желающих, поскольку необходимо пропагандировать спортивный здоровый образ жизни.
«Не каждый одессит может позволить сегодня себе купить какой-то абонемент в фитнесс-зал, чтобы заниматься спортом. Мы хотим построить площадку, куда каждый сможет прийти, позаниматься, где не будет никаких ограничений во времени и никакой ценовой политики. Площадка будет открыта для всех одесситов и гостей города», — отметила автор на презентации проекта.
Как сообщила общественница, бюджет будущего спортивного комплекса составляет 4 млн. 51 тыс. 170 грн. и составлен он, исходя из стоимости оборудования и обустройства, цены на которые предоставили профилирующие украинские спортивные фирмы.
В школе №56 учится около 1200 детей. Реализацию проекта поддерживает дирекция школы и жители микрорайона на Фонтанской дороге.
«В составе этого спортивного комплекса предполагается мини-футбольное поле, 10 уличных тренажёров, песочница, теннисный стол и различные турники. Мы позаботимся о наличии охранников и ограждения» — добавила М. Синюк.
Никаких рисков авторы проекта в нём не видят.
|
Поиск:
Сергей Гриневецкий
21-22 червня в Одесі відбувся міжнародний форум "Реформа децентралізації: актуальні питання регіонального розвитку та досвід держав-членів ЄС і країн східного партнерства". Сергій Гриневецький був запрошений до участі у Міжнародному форумі як відомий український політик, народний депутат України трьох скликань, голова Одеської ОДА (1998-2005) та політичний експерт
Loading...
Последние новости:
14:53 13.07.2017
14:21 13.07.2017
11:58 13.07.2017
11:33 13.07.2017
10:40 13.07.2017
|© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.© 2005—2017 S&A design team / 0.015
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»