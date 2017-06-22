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Студентка ОНУ стала победительницей конкурса «СтудМисс Одесса 2017»
12:49 / 24.06.2017

ОДЕССА, 24 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Студентка Одесского национального университета им. И. И. Мечникова стала победительницей конкурса «СтудМисс Одесса 2017», передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 24 июня, в пресс-службе Молодёжной организации «Лайт».

По информации пресс-службы, 22 июня в Ночном клубе «ITAKA» состоялся Региональный межвузовский конкурс красоты «СтудМисс Одесса 2017». В конкурсе принимали участие 24 самых красивых студентки из всех высших учебных заведений Одесского региона.

Победительницей конкурса стала студентка ОНУ им. И.И. Мечникова Алина Куренкова, 1-й вице-мисс — студентка ОНМедУ Анастасия Добчанская, 2-й вице-мисс — студентка ЮНПУ им. К. Д. Ушинского Анна Карпенко.

Организаторами конкурса выступили Молодежная организация «Лайт» совместно с оргкомитетом конкурса «СтудМисс Украины», при поддержке Совета ректоров Одесского региона.

Конкурс проходил в рамках программы празднования Дня молодёжи 2017 по распоряжению Одесского городского головы.

Победительница Регионального этапа будет представлять Одессу на конкурсе красоты «СтудМисс Украина 2017». А победительница «СтудМисс Украины 2017» представит нашу страну на Всемирном конкурсе красоты среди студенток «World Miss University 2017».

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