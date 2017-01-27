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Международный симпозиум добрососедства проходит в Одессе
12:57 / 17.06.2017

ОДЕССА, 17 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — C 13 по 18 июня в Одессе проходит 7-й Международный симпозиум добрососедства (7-th International Neighbourhood Symposium), передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 17 июня, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, в этом году симпозиум добрососедства посвящен «Носителям перемен в Восточном Соседстве и Юге Средиземноморья».

Его организаторами выступают Центр международных и европейских исследований (CIES) в Университете Кадир-Хана совместно с Советом внешней политики «Украинская призма».

Цель Международного симпозиума добрососедства заключается в обсуждении, оценке и понимании региональных движущих сил, а также влияния, которое они оказывают на преобразование обществ стран Восточного соседства и Южного Средиземноморья.

Экспертные дискуссии затрагивают ряд социальных проблем: политических, роли СМИ, понимания демократии, взаимосвязи международного развития и гуманитарной работы, а также потенциала культурных городов.

В блоке «Влияние и потенциал культурных городов» начальник отдела по туризму Департамента культуры и туризма Одесского городского совета Алена Дьяченко выступила с презентацией «Одесса – культурный ХАБ», представив информацию о развитии туризма в нашем городе, проектах, реализуемых в Одессе и направленных на развитие её культурного потенциала, фестивальном движении, а также планах проведения некоторых крупных культурных мероприятий и фестивалей в нашем городе в 2017 году.

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Артём Филипенко
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