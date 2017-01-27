«Областной центр патриотического воспитания молодёжи не финансируется, но функционирует», — Березуцкий

14:04 / 12.06.2017

ОДЕССА, 12 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Начальник Управления молодёжной политики и спорта ОГА Александр Березуцкий заявил, что Одесский областной центр патриотического воспитания детей и молодёжи продолжает проводить свои мероприятия, хоть и не получает финансирования со стороны государства, передаёт корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом начальник управления заявил сегодня, 12 июня, на расширенном аппаратном совещании в облгосадминистрации.

Как отметил А. Березуцкий, Одесский областной центр патриотического воспитания детей и молодёжи — структурное подразделение Управления молодёжной политики и спорта — продолжает реализовывать программу, основными задачами которой являются формирование национального патриотического воспитания детей и молодёжи Одесской области. При этом, по его словам, мероприятия целевой программы не финансировались, но управление и центр, понимая важность вопроса, работу не останавливали.

Так, в марте в Военный госпиталь к раненным в АТО бойцам приезжал лидер группы «Тень Солнца» Сергей Василюк, а бойцы, которые могли самостоятельно передвигаться, получали билеты на футбольные матчи.

Был открыт памятный знак в честь атамана Петра Калнышевского в селе Викторовка, Березовского района, а также открыт Молодёжный центр в Саврани, который сегодня благодаря большой работе и энтузиазму специалистов очень популярен и известен на всю Украину.

Всеукраинский казацкий лагерь, действующий на территории Одесской области, стал центром подготовки патриотически настроенной молодёжи к защите Украины и её государственных интересов.

В селе Каменное Савранского района прошёл национальный фестиваль «Покрова героев». В рамках форума была открыта первая очередь Майдана Героев.

Ряд массовых мероприятий патриотической направленности запланирован в области этим летом. Так, Управлением инициирована организация и проведение Международного рок-фестиваля украинской музыки «Дунайская сечь», который планируется провести 28-30 июля в городе Измаил.

Во тором полугодии 2017 года запланировано издание научно-популярных книг из серии «Патриот» , организация клубов-лекториев патриотического воспитания.

Ко Дню Конституции запланирован музыкальный рок-фестиваль. В июле состоится этнографический форум «Ивана Купала», в августе — пятидневный молодёжный лагерь казаков. Запланированы тематические кинопоказы и творческие встречи для детей и молодёжи.