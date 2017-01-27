День защиты детей отмечают сегодня в Одессе

14:26 / 01.06.2017

ОДЕССА, 01 ИЮНЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Сегодня, 1 июня, в Одессе проходит празднование Международного дня защиты детей, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Для самых маленьких жителей города сегодня проходят развлекательные, спортивные и культурные мероприятия во всех районах города.

Центральной площадкой праздника стали Горсад и Дерибасовская — здесь с утра начался гала-концерт победителей городского фестиваля-конкурса «Звездная юность Одессы». Затем состоялась регистрация детского массового рекорда Украины — более тысячи малышей выстроились на главной улице Одессы в огромную единицу. Рекорд фиксировали представители национальной службы Гиннеса.

Также в программе празднования — фестиваль «Одесский Хоровод», фестиваль детских видеоблоггеров, шоу «Взрывная наука», концертные выступления творческих коллективов.

Праздничные представления и развлекательные программы для детей проходят также во всех районах города. Особым вниманием окружены сегодня дети, чьи жизни складывались не особенно благополучно — воспитанники интернатов, представители социально неблагополучных слоёв, дети-переселенцы. Для льготного контингента организовано посещение театральных представлений и подарки от шефских организаций.