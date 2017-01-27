Несколько десятков заявок уже поступило на регистрацию браков в обновлённом Дворце бракосочетаний

13:01 / 29.05.2017

ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С момента торжественного открытия обновлённого городского Дворца бракосочетаний, 26 мая, уже поступило несколько десятков заявок на регистрацию браков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом директор Юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская сообщила сегодня, 29 мая, в ходе аппаратного совещания.

Директор департамента отметила, что заявки за заключение браков в отреставрированном дворце поступают ежедневно, «только в один из дней было больше десятка заявок».

При этом городской голова Геннадий Труханов выразил возмущение «по поводу тарифов Министерства юстиции».

Мэр отметил, что горсовет утвердил тариф на заключение экспресс-брака (в день обращения) в 1,7 тыс. грн., при этом Минюст требует ещё 3,1 тыс. грн. за свои услуги по выдаче свидетельства о регистрации.

Г. Труханов заявил, что городские власти в ближайшие время намерены решать с министерством вопрос об этих тарифах.

Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», Дворец бракосочетаний возобновил свою работу 26 мая. Первую пару, заключавшую брак в обновлённом зале поздравил лично Президент Украины.