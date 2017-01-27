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Несколько десятков заявок уже поступило на регистрацию браков в обновлённом Дворце бракосочетаний
13:01 / 29.05.2017
ОДЕССА, 29 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С момента торжественного открытия обновлённого городского Дворца бракосочетаний, 26 мая, уже поступило несколько десятков заявок на регистрацию браков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом директор Юридического департамента Одесского горсовета Инна Поповская сообщила сегодня, 29 мая, в ходе аппаратного совещания.
Директор департамента отметила, что заявки за заключение браков в отреставрированном дворце поступают ежедневно, «только в один из дней было больше десятка заявок».
При этом городской голова Геннадий Труханов выразил возмущение «по поводу тарифов Министерства юстиции».
Мэр отметил, что горсовет утвердил тариф на заключение экспресс-брака (в день обращения) в 1,7 тыс. грн., при этом Минюст требует ещё 3,1 тыс. грн. за свои услуги по выдаче свидетельства о регистрации.
Г. Труханов заявил, что городские власти в ближайшие время намерены решать с министерством вопрос об этих тарифах.
Как сообщало ИА «Контекст-Причерноморье», Дворец бракосочетаний возобновил свою работу 26 мая. Первую пару, заключавшую брак в обновлённом зале поздравил лично Президент Украины.
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