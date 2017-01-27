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Одесский Дворец бракосочетаний возобновил свою работу
10:37 / 27.05.2017

ОДЕССА, 27 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — Открытый после реставрации одесский Дворец бракосочетаний на ул. Ришельевской вчера, 26 мая, принял первых молодоженов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 27 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 26 мая одесский Дворец бракосочетаний был открыт после реконструкции.

Одну из первых сочетающихся браком пар поздравили находящийся в Одессе с рабочим визитом Президент Украины Пётр Порошенко и Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Президент поздравил с бракосочетанием молодоженов — участника АТО Сергея Тимановского и волонтера Ирину Стасюк, которые познакомились в зоне проведения боевых действий в Донецкой области. П. Порошенко подарил молодой паре сертификат на получение двухкомнатной квартиры.

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Артём Филипенко
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