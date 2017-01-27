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В центре Одессы — ажиотаж в связи с открытием Потёмкинской лестницы и приездом Президента
11:24 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В районе Приморского бульвара сегодня отмечается значительное скопление одесситов и гостей города в связи с торжественным открытием Потёмкинской лестницы и Стамбульского парка, а также ожидаемым приездом Президента на эту церемонию, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Как сообщают с места события журналисты, некоторые улицы перекрыты ограждениями, подходы охраняются силами правоохранителей. К визиту главы государства «Стену Героев» напротив Оперного театра завесили составленными из шариков импровизированными флагами Украины и Евросоюза.

Ряд общественных организаций проводит протестную акцию «Стоп легализации противозаконной реставрации Потёмкинской лестницы», утверждая, что городская власть «по факту уничтожила аутентичность Потёмкинской лестницы и помешала включению этого объекта в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО».

По сообщению Департамента информации Одесского городского совета, в торжествах по случаю открытия Стамбульского парка примет участие военно-этнический духовой оркестр Республики Турции «Мехтер». Шествие оркестра начнется в 14:00 (Приморский бульвар, Думская площадь).

В 18:00 начнётся праздничный концерт на Приморском бульваре.

Завершатся торжества в 21:00 праздничным фейерверком на Потемкинской лестнице.

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Артём Филипенко
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