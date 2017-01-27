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Дни Венгрии в Одессе пройдут 26-28 мая в Горсаду
09:51 / 26.05.2017

ОДЕССА, 26 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 26-28 мая в Городском саду пройдут Дни Венгрии в Одессе, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 26 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, в рамках трёхдневного праздника, сегодня, 26 мая, в 14:00 в Горсаду пройдёт концерт венгерской музыки и танца, кулинарные мастер-классы от Андрея Дромова и Татьяны Гелб, а также мастер-классы венгерского танца чардаш.

В субботу и воскресенье мероприятия пройдут с 10:00 до 22:00.

Церемония торжественного открытия состоится в Горсаду 27 мая в 16:00.

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Артём Филипенко
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