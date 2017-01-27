Дворец бракосочетаний на Ришельевской возобновляет работу с 26 мая

17:22 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 26 мая в Одессе начинает работу обновленный Дворец бракосочетаний на ул. Ришельевской, 4, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

Как отметили в департаменте, с 26 мая одесситы снова могут зарегистрировать брак во Дворце бракосочетаний возле Оперного театра.

Также в рамках пилотного проекта Министерства юстиции Украины «Брак за сутки» коммунальное предприятие «Право» будет предоставлять во Дворце бракосочетания услугу экспресс-регистрации брака.

Тарифы на услуги коммунального предприятия «Право» по организации проведения государственной регистрации брака утверждены решением исполнительного комитета Одесского городского совета от 24.11.2016 г.