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Дворец бракосочетаний на Ришельевской возобновляет работу с 26 мая
17:22 / 19.05.2017
ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — С 26 мая в Одессе начинает работу обновленный Дворец бракосочетаний на ул. Ришельевской, 4, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
Как отметили в департаменте, с 26 мая одесситы снова могут зарегистрировать брак во Дворце бракосочетаний возле Оперного театра.
Также в рамках пилотного проекта Министерства юстиции Украины «Брак за сутки» коммунальное предприятие «Право» будет предоставлять во Дворце бракосочетания услугу экспресс-регистрации брака.
Тарифы на услуги коммунального предприятия «Право» по организации проведения государственной регистрации брака утверждены решением исполнительного комитета Одесского городского совета от 24.11.2016 г.
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