Европейский день парковой культуры отметят 28 мая в Одессе

09:29 / 19.05.2017

ОДЕССА, 19 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 28 мая в Одессе состоится семейный праздник, посвящённый Европейскому дню парков, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 19 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 28 мая с 11:00 до 20:00 в Центральном городском парке культуры и отдыха им. Т. Г. Шевченко (эстрадная площадка «Ракушка») состоится Европейский день парков. Организатором выступает КП «Парки Одессы».

В программе праздника: выступление творческих коллективов Одессы; аниматоры, детские зоны развлечений; концерт муниципального театра духовой музыки им. А. Салика; конкурсы, викторины, спортивные соревнования для всей семьи; мастер-классы; фуд-корты.

СПРАВКА: Европейский день парков учрежден Федерацией «Европарк» — европейской организацией, которая объединяет охраняемые природные территории в 36-ти европейских странах. Он отмечается ежегодно 24 мая во всей Европе. Европейский день парков символизирует международную солидарность в деле охраны природных территорий.