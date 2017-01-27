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Мероприятия памяти жертв политрепрессий пройдут в Одессе 21 мая
17:48 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 21 мая в Одессе пройдут мероприятия, посвящённые памяти жертв политических репрессий 1930-х годов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.
По информации департамента, 21 мая в 10:00 на ІІ Христианском кладбище (Люстдорфская дорога, 6) состоится торжественное возложение венков и цветов к Памятной доске и могиле жертв политических репрессий.
В мероприятии примут участие представители органов власти и общественности города.
В общеобразовательных учебных заведениях и библиотечных учреждениях города пройдут тематические мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий 1937-1938 годов и трагических событий в истории Украины.
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