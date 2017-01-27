ИА «Контекст Причерноморье»
логин:
пароль:
русская версия | english version
Актуальные темы
Колонка автора
Мониторинги
Обзоры
Анонсы
Спорт
Архив
Пресс-релизы
Фото и видео
Конкурс журналистов
Голосование
Какие телевизионные программы Вы чаще всего смотрите?
Предпочитаю развлекательные (художественные фильмы, сериалы, шоу, музыка)
Предпочитаю познавательные (новости, политические, научно-популярные программы и т.д)
В равной степени те и другие
Вообще не смотрю телевизор
 
Погода




Мероприятия памяти жертв политрепрессий пройдут в Одессе 21 мая
17:48 / 18.05.2017

ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 21 мая в Одессе пройдут мероприятия, посвящённые памяти жертв политических репрессий 1930-х годов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в Департаменте информации Одесского городского совета.

По информации департамента, 21 мая в 10:00 на ІІ Христианском кладбище (Люстдорфская дорога, 6) состоится торжественное возложение венков и цветов к Памятной доске и могиле жертв политических репрессий.

В мероприятии примут участие представители органов власти и общественности города.

В общеобразовательных учебных заведениях и библиотечных учреждениях города пройдут тематические мероприятия, посвященные памяти жертв политических репрессий 1937-1938 годов и трагических событий в истории Украины.

версия для печати
Поиск:
расширенный

Колонка автора
Артём Филипенко
Хромой тигр Восточной Европы. Как популисты в Румынии ставят крест на «экономическом чуде»
Начавшийся экономический рост в Румынии готово зарубить ее собственное правительство

 
Loading...

Последние новости:
17:53 18.05.2017
В Лиманском районе завтра, 19 мая, отключат воду
17:46 18.05.2017
В пятницу, 19 мая, в ряде домов Одессы снова не будет света
17:33 18.05.2017
АМПУ и Минтранс Германии обменялись протоколами о намерениях достройки волнолома в Одесском порту
17:01 18.05.2017
КП «ОГЭТ» признан лучшим электротранспортным предприятием Украины по итогам 1 квартала
16:43 18.05.2017
Строительство подпорной стенки начинается на склоне у Суворовской аллеи парка Шевченко


© 2005—2017 Информационное агентство «Контекст-Причерноморье» New
Свидетельство Госкомитета информационной политики, телевидения и радиовещания Украины №119 от 7.12.2004 г.
Использование любых материалов сайта возможно только со ссылкой на информационное агентство «Контекст-Причерноморье»
© 2005—2017 S&A design team / 0.993