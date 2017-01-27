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Пограничный забег Памяти пройдёт 20 мая в парке Победы
09:52 / 18.05.2017
ОДЕССА, 18 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 20 мая, накануне Дня пограничника, в одесском парке Победы состоится спортивный забег, посвященный памяти стражей границы, погибших при исполнении служебного долга, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе Южного регионального управления Госпогранслужбы.
Как отметили в пресс-службе, 20 мая в 9:00 в парке Победы состоится забег Памяти, организатором которого выступает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Забег посвящен памяти стражей границы, погибших при исполнении служебного долга. Участники спортивного мероприятия — военнослужащие Одесского пограничного отряда, отряда Морской охраны, отдельной авиационной эскадрильи, клинического госпиталя, офицеры регионального управления и члены их семей. Все присутствующие поучаствовать в забеге на 1 километр. Для детей организован забег на 200 метров.
Для детей подготовлена интересная программа соревнований — настольный теннис, дартс, эстафета и тому подобное. Ни один юный участник не останется без награды — каждый будет награжден дипломом и сладостями.
Кроме того, в парке Победы будут развернуты информационные пункты, в которых одесситы и гости города смогут ознакомиться с буднями пограничной службы и участием пограничников в проведении антитеррористической операции. Также будет продемонстрирована специфика работы пограничных кинологов и их четвероногих помощников.
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