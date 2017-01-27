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Память жертв Второй мировой войны почтили в Одессе
10:45 / 10.05.2017

ОДЕССА, 10 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — В Одессе прошли мероприятия, посвященные Дню памяти и примирения и Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».

По случаю Дня памяти и примирения 8 мая в Одессе прошли мероприятия с участием представителей власти, духовенства, общественных организаций и просто неравнодушных граждан в память о погибших в военные годы.

На Аллее Славы в парке Шевченко священнослужители провели совместную молитву памяти. Присутствующие почтили минутой молчания всех погибших в годы войны: как среди тех, кто воевал против гитлеровского режима, так и среди мирного населения, и возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу.

В этот же день состоялась церемония возложения цветов к месту сооружения будущего мемориала воинам Одессы и области, погибших в зоне проведения антитеррористической операции.

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, председатель Одесской ОГА Максим Степанов, заместитель председателя облсовета Юрий Димчогло, Одесский городской голова Геннадий Труханов вместе с народными депутатами, общественностью и ветеранами возложил цветы к памятнику Неизвестному матросу в парке Шевченко и к стеле «Крылья Победы» на площади 10 Апреля.

«Напоминаем, 9 мая Украина отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Одессе 9 мая прошло преимущественно без народных гуляний и развлекательных мероприятий», — отметили в пресс-службе ОГА.

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Артём Филипенко
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