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Мира, благополучия и единства! – ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль
11:59 / 09.05.2017
ОДЕССА, 09 МАЯ 2017 ГОДА
Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!
Весь исторический опыт наших предков учит нас оберегать мир и созидание.
День подписания акта о капитуляции нацистской Германии Европа отмечает Днем Памяти и примирения.
Украина в этот день помнит и скорбит о всех жертвах Второй Мировой войны.
9 мая мы отмечаем великий праздник – День Победы!
Время не властно над этим праздником. Память о героическом подвиге победителей передается из поколения в поколение.
Низкий поклон отважным фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто сделал нашу землю свободной, а небо – мирным.
Пусть всегда вас окружают любовь, благодарность и забота!
Пусть в нашем небе гремят только праздничные салюты.
Мира, благополучия и единства !
С уважением, ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль
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