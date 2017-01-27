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Мира, благополучия и единства! – ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль
11:59 / 09.05.2017
Мира, благополучия и единства! – ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль

ОДЕССА, 09 МАЯ 2017 ГОДА

Уважаемые коллеги! Дорогие ветераны!

Весь исторический опыт наших предков учит нас оберегать мир и созидание.

День подписания акта о капитуляции нацистской Германии Европа отмечает Днем Памяти и примирения.

Украина в этот день помнит и скорбит о всех жертвах Второй Мировой войны.

9 мая мы отмечаем великий праздник – День Победы!

Время не властно над этим праздником. Память о героическом подвиге победителей передается из поколения в поколение.

Низкий поклон отважным фронтовикам, труженикам тыла, всем, кто сделал нашу землю свободной, а небо – мирным.

Пусть всегда вас окружают любовь, благодарность и забота!

Пусть в нашем небе гремят только праздничные салюты.

Мира, благополучия и единства !

С уважением, ректор ОНУ им. Мечникова Игорь Коваль

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