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10-й Мегамарш в вышиванках пройдет в Одессе 20 мая
13:29 / 06.05.2017
ОДЕССА, 06 МАЯ 2017 ГОДА, КОНТЕКСТ-ПРИЧЕРНОМОРЬЕ — 10 поход Мегамарша в вышиванках пройдет 20 мая в Одессе от «Пассажа» до колоннады на Приморском бульваре, передает корреспондент ИА «Контекст-Причерноморье».
Об этом агентству сообщили сегодня, 6 мая, организаторы марша.
Как сообщили организаторы, участники Мегамарша соберутся 20 мая в 13:00 у отеля «Пассаж» (ул. Дерибасовская) и пройдут до колоннады, где их ожидает выступление школы боевого гопака «Шторм». Также традиционно состоится благотворительная ярмарка.
«Каждый поход имеет свою изюминку и этот не станет исключением. На этот раз мы споем у мэрии песню Тины Кароль и «Голос Дети» «Украина — это ты», а также готовим сюрприз для всех участников марша во время одной из остановок. Традиционно с нами будут представители ультрас Черноморца», — добавили организаторы.
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